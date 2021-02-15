العراق: وفاة نائب الرئيس السابق روز نوري شاويس

2021/02/15 | 13:37 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شغل شاويس مناصب عدة في بغداد وكذلك في إقليم كردستان (Getty)

أُعلن في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، عن وفاة السياسي المخضرم والقيادي في الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، الحاكم بالإقليم روز نوري شاويس، عن عمر ناهز 74 عاماً.

وشغل شاويس مناصب عدة في بغداد، وكذلك في إقليم كردستان، أبرزها نائب الرئيس المؤقت للجمهورية غازي عجيل الياور (ما بين 2004 و2005)، قبل أن يصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء 3 مرات بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.

وولد شاويس الذي يُعدّ من أبرز قيادات الحزب "الديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه مسعود بارزاني، في محافظة السليمانية، وهي احدى محافظات إقليم كردستان، عام 1947.

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الموصل بمحافظة نينوى، كما نال شهادة الدكتوراه في التخصص ذاته من جامعة ألمانية.

وخلال فترة وجوده في ألمانيا للدراسة، شغل منصب رئيس جمعية الطلبة الأكراد، قبل أن يغادرها عائداً إلى شمال العراق عام 1975.

التحق بالمعارضة الكردية قبل أكثر من 40 عاماً، قبل أن يصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب "الديمقراطي الكردستاني"، ثم ترأس قائمة انتخابية للحزب خلال الانتخابات التي جرت في إقليم كردستان عام 1992، أصبح بعدها نائباً لرئيس حكومة الإقليم.

وشغل روز نوري شاويس منصب رئيس برلمان إقليم كردستان للفترة الممتدة بين عامي 1999 و2003.

وبعد الاحتلال الأميركي للعراق، وتشكيل "مجلس الحكم" الانتقالي، أصبح شاويس ممثلاً لمسعود بارزاني في المجلس عام 2004.



ومنتصف عام 2004، تولّى منصب نائب الرئيس العراقي الأسبق غازي عجيل الياور حتى عام 2005، حين أصبح نائباً لرئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، ثم نائباً لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في ولايته الثانية (2010 – 2014)، وأخيرا نائباً لرئيس الوزراء في حكومة حيدر العبادي التي تشكلت عام 2014، قبل أن يفقد منصبه في أغسطس/ آب 2015 على خلفية القرار الذي أصدره العبادي، وتضمّن إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، ونواب رئيس الجمهورية، ضمن حزمة إصلاحات حكومية.

وانتقل روز نوري شاويس إلى إقليم كردستان الذي بقي فيه حتى وفاته التي أعلن عنها اليوم الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: وفاة نائب الرئيس السابق روز نوري شاويس) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: وفاة نائب الرئيس السابق روز نوري شاويس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).