الشرطة المجتمعية توقف عملية ابتزاز لفتاتين عبر مواقع التواصل في كربلاء

2021/02/15 | 13:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت مفارز من الشرطة المجتمعينة في كربلاء، الاثنين، من إيقاف عمليتي ابتزاز لفتاتين على خلفية مناشدة عبر الخط الساخن.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان تلقت "ان ار اتي عربية" نسخة منه، اليوم (15 شباط 2021) إن "مفارز الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بالوزارة، وبعمليتين منفصلتين تمكنت من إيقاف محاولتي ابتزاز لفتاتين إحداهما بعمر 17 عاما والأخرى بعمر 18 عاماً في محافظة كربلاء".

واضاف البيان أن "العمليتين جاءت على خلفية مناشدة الفتاتين للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (497) لانقاذهما من الابتزاز الذي يتعرضان له من قبل شخصين، حيث قامت الشرطة المجتمعية بالتحري عنهما وجمع المعلومات والأدلة التي تدينهما وتثبت تورطهما بجريمتيهما".

وأكد البيان على "اتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت المجتمعية بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الفتاتين".

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