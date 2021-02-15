وزير الصحة: تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة في العراق.. والغرامات تبدأ غداً

2021/02/15 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي،

الإثنين، تسجيل عدة إصابات بالسلالة

الجديدة لفيروس كورونا.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي اليوم (15

شباط 2021)، إن " السلالة الجديدة من فيروس

كورونا يمكن أن تصيب ال

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