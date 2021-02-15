هل تسبب ابنة صدام حسين أزمة بين الدول العربية؟

2021/02/15 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء

السياسيين في مجلس النواب العراقي،

وزارة الخارجية العراقية باستدعاء

سفيري السعودية والأردن، وتسليمهما

مذكرتي احتجاج على خلفية نشر أخبار عن

لقاء مرتقب لها على قناة "ا

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