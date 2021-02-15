2021/02/15 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اطلقت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، المشروع الوطني للانترنت في العاصمة بغداد، وتحديدا في منطقة زيونة.

وقال وزير الاتصالات، اركان شهاب في حفل اطلاق خدمة الكابل الضوئي الى المنزل، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "قطاع الاتصالات تأخر كثيرا، وقمنا بتصميم خطة كاملة للنهوض بهذا القطاع"، مشيرا إلى أن "التقنيات الموجودة في العراق 3G وWIFI والان تحولنا إلى 4G وftth".

ونوه إلى أن العراق يتذيل قائمة العالم بالاتصالات، والان خدمة الكيبل الضوئي، ستصل إلى المنازل، مشيرا إلى أن "مشروع الكيبل الضوئي سيعظم الإيرادات المالية للدولة ويحسن خدمة الانترنت ويخلق فرص عمل".

وأكد شهاب أن "سرعة الانترنت في العراق ستكون اعلى بكثير من عدد من الدول".

من جهة أخرى، قال المدير التنفيذي للمشروع الوطني للانترنت علاء جاسم، إنه "لاول مرة سيعوض المواطن بالخدمة التي متفق عليها"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع بدأ العمل عليه بالعام 2015، من خلال شركتي ايرث لنك وسيمفوني وبكلفة 170 مليون دولار".

ونوه إلى أن "مد الخطوط الانترنت يكلف اكثر من هذا المبلغ"، مضيفا أن توقف المشروع لاكثر من سنتين بسببه "دواعش الاقتصاد".

ولفت جاسم إلى أن "اول منطقة وصلتها خدمة الانترنت بالكيبل الضوئي هي زيونة، وسيتم تشغيل 2000 بيت بهذه الخدمة"، مؤكدا أن "خلال العام الحالي ستصل الخدمة إلى 800 الف بيت".

وأشار إلى أن "العام المقبل ستصل الخدمة إلى 1.9 مليون بيت"، مبينا أن "جودة الخدمة تقع على عاتق المشروع الوطني ووزارة الاتصالات، وليس المقاول الثانوي (أصحاب الابراج) فالاخير وظيفته الصيانة".

ونوه إلى أن "بمبلغ 35 الف دينار سيحصل المواطن على 15 ميكابت في الثانية، وتمثل 6 اضعاف ما هو موجود حالياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق خدمة الكيبل الضوئي بـ2000 بيت في بغداد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق خدمة الكيبل الضوئي بـ2000 بيت في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).