الاحتلال الصهيوني يقتلع مئات الأشجار في الأغوار الشمالية

2021/02/15 | 13:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اقتلعت قوات الاحتلال الصهيوني، مئات الأشجار، ونهبت سيارة مواطن فلسطيني في منطقة الأغوار الشمالية.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات العدو اقتلعت، أكثر من1000 شجرة حرجية في منطقة عينون وصادرتها، علما بأن هذه الأشجار جرى زراعتها قبل عشرة أيام.كما قامت قوات العدو بالاستيلاء على سيارة خاصة من نوع بيجو تعود للمواطن محمد ساطي دراغمة.وفي خربة حمصة وبمنطقة البقيعة قام العدو وما تسمى بالإدارة المدينة باقتحام الخربة وتصوير الخيام التي تم بنائها بعد عملية الهدم وبتهديد السكان بعملية هدم قادمة.وفي خربة جباريس اقتحم ما يزيد عن 15 مستوطن الخربة ومعهم خرائط حيث أخذوا قياسات لبعض الأراضي.وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم الذي سيلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.



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