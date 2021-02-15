رسمياً.. الامين لاعباً لغزلان البادية

2021/02/15 | 13:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداعلن نادي النجف الرياضي، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب مصطفى الامني لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الحالي.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي رحيم لفتة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب مصطفى الامين تسلم بطاقة الاستغناء الرسمية من فريقه السابق نفط ميسان”.واوضح ان “الامين تواجد في مقر اقامة اللاعبين قبل قليل ووقع بشكل رسمي على عقد انضمامه لصفوف غزلان البادية”، مشيراً إلى أن “اللاعب سيباشر في التدريبات بدءاً من اليوم”.يذكر ان الامين مثل نفط ميسان في الموسم الحالي قادماً من الطلبة.



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