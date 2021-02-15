الكعبي: زيادة سعر صرف الدولار قلل مقدار الرواتب وانهك كاهل الشرائح الضعيفة والوسطى

2021/02/15 | 13:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي من المساس بتخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية او التقليل منها في ظل تفشي جائحة كورونا والازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق ، اضافة الى قرار زيادة سعر صرف الدولار الذي ساهم بشكل كبير بتقليل مقدار الرواتب بشكل عام و جعل قيمة الدينار ضعيفة جدا وانهك كاهل الشرائح الفقيرة والوسطى.وقال الكعبي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “في الوقت الذي نثمن فيه الجهود المبذولة من قبل اللجنة المالية النيابية طيلة الفترة الماضية من اجتماعات واستضافات لاستكمال مشروع قانون الموازنة ، فإننا ندعوها الى عدم التأثر بالضغوطات السياسية والاهواء والمزاجات التي تمارس بحجة تنمية وتشجيع وزيادة تخصيصات بعض القطاعات على حساب المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية”.واعتبر الكعبي “الاجراء المُتخّذ يلحق ضررا بليغا بالشرائح الفقيرة والوسطى من ابناء المجتمع العراقي”، مستغربا من “حذف المادة المتفق عليها بمسودة الموازنة بحضور وزير العمل والخاصة بزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية”.يشار الى ان الكعبي قد حضر اجتماعين منفصلين للجنة المالية بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية جرى خلالهما الاتفاق و التأكيد على زيادة التخصيصات المالية لجميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية وعدم المساس بها حتى اي ظرف.



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