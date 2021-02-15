النزاهة تضبط عضو لجنة الجباية في بلديَّة الناصريَّة متلبساً بالرشوة

2021/02/15 | 13:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تمكَّنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، من ضبط عضو لجنة الجباية في مديريَّة بلديَّة الناصريَّة، فيما تمَّ إلقاء القبض على بقيَّة أعضاء اللجنة، لإقدامهم على أخذ رشوة مقابل إنقاص مبلغ الجباية.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار تمكن من ضبط أحد أعضاء لجنة الجباية بمديريَّة بلديَّة الناصريَّـة؛ لإقدامه على تسلُّم رشوةٍ مُقابل إنقاص مبلغ الجباية المُستحقَّة كرسومٍ للخدمات البلديَّة على المُشتكي عن ترويج معاملة نقل ملكيَّة عقارٍ”.وأضاف البيان أن “التحقيقات الأوليَّة لمكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، التي تضمَّنت اعترافات المُتَّهم بعد تدوين أقواله، بيَّنت تواطؤ بقيَّة أعضاء اللجنة وُمشاركتهم المُتَّهم في تقاسم مبلغ الرشوة، مُؤكِّدةً إلقاء القبض عليهم بعد استحصال مُذكَّرة قبضٍ قضائيَّةٍ بحقّهم”.وتابع أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم المضبوط بالرشوة وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)”.وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر كانون الأول المنصرم عن تمكُّنها من ضبط مسؤول رواتب ببلديَّة الناصريَّة متلبساً باختلاس رواتب الأجراء اليوميّين، فيما بيَّنت كميَّة المبالغ المضبوطة بالعمليَّة.يُشارُ إلى أنَّ رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد حميد) وأثناء زيارته لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة ذي قار، وجَّه بضرورة تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والتواجد الميداني الدائم في دوائر الدولة، ولاسيما الخدميَّة منها؛ بغية وضع استراتيجيَّة عمل رئاسة الهيئة موضع التنفيذ.



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