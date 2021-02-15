الإعلام الرقمي يعلن أسعار خدمات الإنترنت عبر المشروع الوطني في بغداد

2021/02/15 | 13:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مركز الإعلام الرقمي، اليوم الإثنين، أسعار خدمات الإنترنت عبر المشروع الوطني في العاصمة بغداد.وقال المركز في بيان، إن “الاشتراك بسرعة 15 ميجابت/ث سيكون بسعر 35 ألف دينار عراقي، والاشتراك ذو السرعة 40 ميجابت/ث، سيكون بسعر 45 ألف دينار عراقي، في حين سيكون الاشتراك بسرعة 75 ميجابت/ث بسعر 65 ألف دينار عراقي”.وأضاف، “أما الاشتراك بسرعة 150 ميجابت/ث، فسيكون بسعر 100 ألف دينار عراقي”.وأعلن المشروع الوطني لخدمة الانترنت، في وقت سابق اليوم، إطلاق خدمة “الكابل الضوئي للمنزل” وسط العاصمة بغداد، فيما أشار إلى أن المشروع سيشمل باقي المحافظات الأخرى.

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