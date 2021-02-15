الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يتراجع بأكثر من التوقعات

2021/02/15 | 13:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين خلال ديسمبر/كانون الأول، مع انخفاض إنتاج السلع الرأسمالية.

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