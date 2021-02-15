الإسترليني يتجاوز 1.39 دولار لأول مرة منذ 2018

2021/02/15 | 13:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الجنيه الإسترليني أعلى 1.39 دولار خلال تداولات اليوم الإثنين، لأول مرة في حوالي 3 سنوات، مع التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي.

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