إحباط محاولة لتهريب أدوية بشرية في ميناء أم قصر بالبصرة

2021/02/15 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين (15 شباط 2021)، إحباط محاولة لتهريب أدوية بشرية في ميناء أم قصر الأوسط بالبصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "من خلال معلومات واردة من جهاز المخابرات الوطني، تمكنت منفذ ميناء أم قصر الأوسط من إحباط محاولة تهريب ادوية بشرية مخبأة في حاويتين حجم 40 قدماً لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات".

وأشار إلى أنه "تم ضبط الحاويتين داخل الحرم الكمركي واحالتها وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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