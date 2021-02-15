عضو بالأمن النيابية يؤشر ضغوطاً تواجه القيادات الأمنية بشأن ’’منع التهريب’’

2021/02/15 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أشر عضو جلنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الاثنين (15 شباط 2021)، ضغوطاً تواجه القيادات الأمنية، بشأن منع التهريب داخل البلاد.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ملف التهريب في العراق يعد معقداً لانه يمثل اموالاً تقدر بعشرات المليارات من الدنانير وهو ياخذ اطارات واشكالات مختلفة سواء من المنافذ الحدودية او غيرها من ناحية ادخال مواد ممنوعة من الاستيراد خاصة التي تتعلق بوزارتي الزراعة والصناعة من خلال روزنامة موجودة في كل المنافذ دون استثناء".

واضاف، ان "الزراعة والصناعة في العراق دون دعم الإنتاج الوطني ومكافحة التهريب وادخال المواد الممنوعة اطار بالغ الاهمية لمنع دفع الاف من المزارعين والصناعيين الى خانة البطالة".

وأشار العزاوي، إلى "وجود ضغوط كبيرة على القيادات الامنية في كل المحافظات دون استثناء لغض النظر عن التهريب وطرق تسلله بين المحافظات".

وتابع، أن "عمليات التهريب تدار من قبل جهات متنفذة بعضها ذات بعد سياسي"، مؤكدا ان "التهريب تجارة تدار اموال طائلة وهذا ما يفسر اسباب الضغوط".

ولفت عضو الأمن النيابية، إلى أن "الحكومة جادة من خلال تعليماتها بمكافحة التهريب إلا أن الامر يحتاج للمزيد من المتابعة وتنفيذ القوانين الرادعة من اجل حماية مصادر رزق الاف من المزارعين والصناعيين من اغراق الاسواق بالمستورد".

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