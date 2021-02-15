وزير النقل يبحث مع السفير البلغاري التعاون المشترك في مجال النقل البري والبحري والجوي

2021/02/15 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ بحث وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي ، الاثنين مع السفير البلغاري فاليت نيكولوف التعاون المشترك في مجال النقل البري والبحري والجوي .وذكر بيان للوزارة تم التباحث في مجال النقل مع التأكيد على عقد اجتماعات ومباحثات ثنائية مشتركة للاتفاق والتنسيق على آليات العمل وتوأمة شهادة البحارة بين الاكاديمية البحرية البلغارية والبحرية العراقية .واضاف : تم مناقشة آلية عملية النقل بالخطوط وتسهيل اجراءات السفر للمواطنين بين البلدين بالاضافة الى تفعيل عملية ترانزيت المسافرين عبر مطارات العراق وبلغاريا .ووجه نيكولوف دعوة رسمية الى وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي لزيارة بلغاريا لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين ./انتهى9

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