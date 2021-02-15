2021/02/15 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حذر حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، من المساس بتخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية او التقليل منها في ظل تفشي جائحة كورونا والازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق .وقال الكعبي في بيان اليوم الاثنين :" في الوقت الذي نثمن فيه الجهود المبذولة من قبل اللجنة المالية النيابية طيلة الفترة الماضية من اجتماعات واستضافات لاستكمال مشروع قانون الموازنة ، ندعو الى عدم التأثر بالضغوطات السياسية والاهواء والمزاجات التي تمارس بحجة تنمية وتشجيع وزيادة تخصيصات بعض القطاعات على حساب المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية "، معتبرا الاجراء المُتخّذ يلحق ضررا بليغا بالشرائح الفقيرة والوسطى من ابناء المجتمع العراقي .يذكر ان النائب الاول قد حضر اجتماعين منفصلين للجنة المالية بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية جرى خلالهما الاتفاق و التأكيد على زيادة التخصيصات المالية لجميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية وعدم المساس بها تحت اي ظرف ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يحذر من المساس بمخصصات الرعاية الاجتماعية ويدعو اللجنة المالية لعدم التأثر بالضغوطات السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يحذر من المساس بمخصصات الرعاية الاجتماعية ويدعو اللجنة المالية لعدم التأثر بالضغوطات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).