كيف شقت الصين طريقها المستقل للتنمية؟ - تاج السر عثمان

2021/02/15 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 أشرت في مقال سابق بعنوان : " البراغماتية والتجربة الفيتنامية" الي أن فيتنام سارت في اقتصاد السوق ذو التوجه الاشتراكي ، واصبح اقتصادها سلعيا متعدد القطاعات أو مزيج من ملكية الدولة والقطاع الخاص والتعاوني ، ويلعب قطاع الدولة الدور القيادي، مثله في ذلك مثل اقتصاد السوق الاشتراكي الصيني..لكنه يختلف عن النظام الصيني ، بأنه اقتصاد ينتقل الي الاشتراكية ، وليس كشكل من أشكال الاشتراكية، أو حتي اشتر ......





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