أكثر من 100 مستوطن يستبيحون الأقصى

2021/02/15 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اقتحم المتطرف “يهودا غليك” وعشرات المستوطنين اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة.وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة في بيان صحفي أن شرطة العدو أغلقت باب المغاربة الساعة الحادية عشر صباحًا عقب اقتحام 102 مستوطنين بينهم المتطرف “غليك” و5 طلاب يهود المسجد الأقصى.وأوضحت أن المستوطنين نظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من ساحات الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه.وكانت شرطة العدو فتحت منذ الصباح الباكر باب المغاربة، ونشرت عناصرها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، وأمنت الحماية الكاملة للمقتحمين اليهود.ويشهد المسجد الأقصى يوميًّا (عدا الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة العدو الصهيوني، وعلى فترتين صباحية ومسائية.



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