ابطال مفعول 60 عبوة ناسفة شرقي الفلوجة

2021/02/15 | 14:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الاثنين، بابطال مفعول 60 عبوة ناسفة بعملية دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” القوات الامنية نفذت عملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، تمكنت من خلالها من العثور على 60 عبوة ناسفة على شكل صفيحة مطمورة تحت الارض “.واضاف المصدر، ان” القوات الامنية طوقت مكان الحدث فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بابطال مفعول العبوات المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات المداهمة”، مبينا أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من العثور على العبوات الناسفة وابطال مفعولها “.يشار الى ان القوات الامنية تمكنت من ابطال اعداد كبيرة من العبوات الناسفة والاجسام المفخخة منذ تحرير مدن الانبار من عناصر داعش.



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