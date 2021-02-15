2021/02/15 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "وفقاً لمعلومات واردة من جهاز المخابرات الوطني، تمكن منفذ ميناء أم قصر الأوسط من إحباط محاولة تهريب ادوية بشرية مخبأة في حاويتين حجم 40 قدم لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات".

واضافت "تم ضبط الحاويتين داخل الحرم الكمركي واحالتها وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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