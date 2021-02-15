2021/02/15 | 14:21 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعلن ظهور "السلالة الجديدة" من فيروس كورونا على أراضيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/15 | 14:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن ظهور "السلالة الجديدة" من فيروس كورونا على أراضيها) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن ظهور "السلالة الجديدة" من فيروس كورونا على أراضيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).