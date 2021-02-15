عمليات البصرة: الأيام القادمة ستشهد عمليات فرض حظر التجول في المحافظة

2021/02/15 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أكد قائد عمليات محافظة البصرة، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم الاثنين (15 شباط 2021)، أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات فرض حظر التجوال في المحافظة.

وقال مدنف في بيان تلقته (بغداد اليوم): "حققنا تقدماً كبيراً في إدارة الملف الأمني لمحافظة البصرة، خصوصاً في الجانب الاستخباري وأصبحت لدينا قاعدة بيانات متكاملة للمطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون والمتورطين بقضايا جنائية وارهابية".

وأضاف، أن "العمل الاستخباري يحتاج إلى الصبر والمطاولة وتقاطع المعلومات الاستخبارية وذلك الاستحصال النتائج المرضية والجيدة بغض النظر عن طول المدة وبذل الجهد والوقت".

وأشار إلى أن "الوكالات الأمنية والاستخبارية تحقق أهدافها بالشكل المطلوب، وقدمت إنجازاً كبيراً، وطفرة نوعية في العمل الاستخباري ضمن قاطع المسؤولية".

وأوضح قائلاً: "قواتنا الأمنية تلاحق المطلوبين للقضاء في النزاعات العشائرية، ولا نريد الانشغال بتلك النزاعات وترك واجباتنا الأصلية".

ولفت إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد عمليات فرض حظر التجول في محافظة البصرة ننتظر التوجيهات الصادرة من الجهات العليا في الشروع والانتشار".

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