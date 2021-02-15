النجف تسجل اكثر من 260 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات خلال يوم

2021/02/15 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت دائرة صحة النجف، اليوم الاثنين (15 شباط 2021)، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في المحافظة.

وجاء في الموقف الوبائي الذي تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم اجراء 2094 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها، حيث تم تشخيص 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة شفاء، وصفر وفيات".

وأضافت، أنه "من بين الاصابات (10) إصابات بين منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف، مجموع الاصابات الكلي 26395 ومجموع حالات الشفاء 22714 ومجموع الوفيات 334 ومجموع الحالات تحت العلاج 3347 مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة 2537".

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