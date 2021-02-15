بالفيديو.. جنات السيسي فتاة

2021/02/15 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةشغلت قضية محاولة انتحار مشهورة ”تيك توك“ جنات السيسي، الشارع المصري، إذ قررت الانتحار في بث مباشر، عن طريق تناول مجموعة كبيرة من الأدوية.

وساهم التدخل السريع من قبل بعض الأشخاص في إنقاذ حياتها، ونقلها للمستشفى على الفور لتلقي العلاج، قبل أن تقوم السلطات بالقبض عليها.

وقررت النيابة العامة في مصر، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل جنات السيسي بكفالة 500 جنيه، بعد مواجهتها بالمقطع الذي اعترفت بالمسؤولية عنه.

وظهرت جنات في شقتها الكائنة بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة، وهي في حالة سيئة إثر خلافات عائلية مع زوجها، وانتبه السائق الخاص بها وبعض جيرانها للبث المباشر، وعلى الفور توجهوا إلى شقتها وتمكنوا من الدخول وإنقاذها وهي في حالة سيئة، ونقلت إلى المستشفى وقتها.

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