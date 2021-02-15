محافظ البصرة يبحث مع السفير البريطاني فرص الاستثمار والتجارة والبنية التحتية والصحة في المحافظة

2021/02/15 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحث محافظ البصرة اسعد العيداني مع السفير البريطاني في العراق ستيفين هيكي " التنسيق لتوفير فرص استثمارية في مجالات التجارة والبنية التحتية .وقال السفير البريطاني "انه سعيد بوجوده في البصرة مع وفد كبير من السفارة البريطانية لبحث افاق التعاون المشترك بين بلدنا والبصرة بعد لقائنا محافظها في مجالات الاستثمار والتجارة والبنية التحتية والصحة والطاقة الشمسية .واشار الى انه متفاؤل بهذا الحوار البناء بين الجانبين والذي سيسهم في دعمنا للمحافظة في المجالات التي تم مناقشتها .من جانبه قال محافظ البصرة اسعد العيداني خلال اللقاء " لمسنا خطوات ايجابية من السفير البريطاني في دعم المشاريع ومنها تحلية المياه الصالحة للشرب ومجالات اخرى في البصرة .لافتا الى انه ناقش دعم بريطانيا للانتخابات القادمة .واضاف "كما ناقشنا عددا من النقاط اهمهما تزويد بريطانيا البصرة بلقاح ضد فايروس كورونا مباشرة .فضلا عن التعاون المشترك في مجالات الرياضة والثقافة لما تتمتع به البصرة من علاقات تاريخية مع المملكة المتحدة ./انتهى

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