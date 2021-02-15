2021/02/15 | 14:21 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستضيف قناة "العربية" رغد ابنة الرئيس العراقي السابق الراحل صدام حسين في سلسلة جديدة حصرية، تبث يومياً اعتباراً من اليوم الاثنين الجزء الأول 16:00 بتوقيت غرينتش، 19:00 بتوقيت ⁧‫السعودية.

فمن هي رغد صدام حسين؟.

ولدت في بغداد عام 1967، وهي الابنة الكبرى للرئيس العراقي صدام حسين.

وأجبرها الغزو الأميركي على العراق عام 2003 على ترك بغداد واللجوء إلى الأردن.

صدام حسين وعائلته

كما تأثرت كثيرا بشخصية والدها، حتى أن رسائله كانت تصلها من معتقله.

أما حياتها الشخصية، فقد تزوجت في سن الخامسة عشرة من ابن عم والدها حسين كامل وكان رئيس هيئة التصنيع العسكري.

رغد صدام حسين وزوجها

وأنجبت خمسة أبناء هم علي وحرير ووهج وصدام وبنان، ولاحقا حصل خلاف بين زوجها ووالدها صدام حسين.

عائلة رغد صدام حسين في 1995

وشهدت رغد أحداث الحرب الإيرانية العراقية عام 1980 والغزو العراقي للكويت عام 1990.

وتكشف ابنة صدام حسين في سلسلة لقاءات يديرها الزميل صهيب شراير الكثير من الأسرار في الأيام المقبلة.

كما تتناول في حديثها الوضع الراهن في العراق ووحدة شعبه في مواجهة التدخلات الإيرانية في العراق.

رغد صدام حسين

إلى ذلك ستتحدث عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته، وعن مكان جثة صدام حسين الآن.

وستكشف رغد عن تفاصيل جديدة حول ما وصفتها بالخيانة التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).