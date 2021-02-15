العراق يعلق جميع الانشطة الرياضية بسبب ’كورونا’.. اليكم التفاصيل

2021/02/15 | 14:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت السلطات العراقية جميع الأنشطة الخاصة بالمنافسات الرياضية داخل البلاد بعد الارتفاع الملحوظ باعداد الاصابات بفيروس كورونا واكتشاف اصابات جديدة بال...

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