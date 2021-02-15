الكشف عن مخطط امريكي خطير عند مثلث الحدود العراقية السورية التركية

2021/02/15 | 14:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مطلع لقناة "العالم" ان المساعدات اللوجستية التي ادخلتها القوات الامريكية عبر معبر سيمالكا الحدودي مع العراق توجهت الى منطقة عين ديوار بريف ا...

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