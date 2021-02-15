العراق: اكتشاف اصابات بالسلالة الجديدة لكورونا.. والصحة تحذر

2021/02/15 | 14:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، المواطنين للحذر الشديد بعد ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا....

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