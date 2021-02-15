2021/02/15 | 14:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط عضو لجنة الجباية في مديريَّة بلديَّة الناصريَّة، فيما اشارت الى إلقاء القبض على بقيَّة أعضاء اللجنة، لإقدامهم على أخذ رشوة مقابل إنقاص مبلغ الجباية.وقالت الهيئة في بيان، ان “فريقا من مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار تمكن من ضبط أحد أعضاء لجنة الجباية بمديريَّة بلديَّة الناصريَّـة، لإقدامه على تسلُّم رشوةٍ مُقابل إنقاص مبلغ الجباية المُستحقَّة كرسومٍ للخدمات البلديَّة على المُشتكي عن ترويج معاملة نقل ملكيَّة عقارٍ”.واضافت أنَّ “التحقيقات الأوليَّة لمكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، التي تضمَّنت اعترافات المُتَّهم بعد تدوين أقواله، بيَّنت تواطؤ بقيَّة أعضاء اللجنة وُمشاركتهم المُتَّهم في تقاسم مبلغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عضو لجنة الجباية في بلديَّة الناصريَّة متلبساً بالرشوة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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