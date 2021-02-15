الحشد الشعبي: طيران الجيش دمر 4 اهداف جديدة في “ناريين ديالى”

2021/02/15 | 14:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاثنين، بان طيران الجيش دمر 4 اهداف جديدة في منطقة ناريين في اقصى شمال شرق ديالى.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” طيران الجيش نفذ عملية مباغتة في عمق تلال ناريين في اطراف ناحية قره تبه(110كم شمال شرق بعقوبة) وقصف 4 اهداف نوعية لتنظيم داعش ارهابي بينهم حفارتين نوع بوكلن ودراجة نارية مفخخة ومركبة بيك اب ووكر تحت الارض”.واضاف التميمي،ان” القصف هو الثاني من نوعه خلال ساعات معدودة لاوكار داعشية في ديالى”.وكانت طيران الجيش قصف قبل ساعات 5 اهداف داعشية قرب بحيرة حمرين.انتهى/ 25 ف

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