2021/02/15 | 14:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

5 مشاهدة

أكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، انها تمكنت من ضبط عضو لجنة الجباية في مديرية بلدية الناصرية، فيما تم إلقاء القبض على بقية أعضاء اللجنة لإقدامهم على أخذ رشوة مقابل إنقاص مبلغ الجباية.

وذكرت الدائرة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم، 15 شباط 2021، ان عملية الضبط تمت بموجب مذكرة قضائية حيث تمكن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار من ضبط أحد أعضاء لجنة الجباية بمديرية بلدية الناصرية لإقدامه على تسلم رشوة مقابل إنقاص مبلغ الجباية المستحقة كرسوم للخدمات البلدية على المشتكي عن ترويج معاملة نقل ملكية عقار.

وتابع البيان أن " أن التحقيقات الأولية لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، التي تضمنت اعترافات المتهم بعد تدوين أقواله، بينت تواطؤ بقية أعضاء اللجنة ومشاركتهم المتهم في تقاسم مبلغ الرشوة"، مؤكدا انه تم إلقاء القبض عليهم بعد استحصال مذكرة قبض قضائية بحقهم.



وأشار إلى انه تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيف المتهم المضبوط بالرشوة وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) .

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت أواخر كانون الأول الماضي، عن تمكنها من ضبط مسؤول رواتب ببلدية الناصرية متلبسا باختلاس رواتب الأجراء اليوميين، فيما بينت كمية المبالغ المضبوطة بالعملية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناصرية.. ضبط مسؤول محلي في البلدية متلبسا بالرشوة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناصرية.. ضبط مسؤول محلي في البلدية متلبسا بالرشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).