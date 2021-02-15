نائبة كردية تستبعد تمرير الموازنة دون التوافق مع الاقليم

2021/02/15 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

استبعدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة نجار، الاثنين، أن يتم تمرير الموازنة دون التوافق مع اقليم كردستان، فيما أشارت إلى أن بنود الموازنة تنقصها بعض الجداول والاتفاق على حصة الكرد فقط.

وقالت النجار في حديث صحفي، إن "اللجنة المالية النيابية اكملت جميع بنود الموازنة وما تبقى هو وضع بضعة جداول، فضلا عن الاتفاق على حصة كردستان كرقم".

وأشارت إلى أن "الوفد الكردي سيبحث تفاصيل تمرير الموازنة والثبات على موقفه من الاتفاقية الحكومية بين بغداد واربيل بشان تسليم 250 الف برميل نفط فقط".

وأكدت النجار أنه "سيتم ادراج التصويت على الموازنة الاسبوع المقبل او الحالي في حال وجود توافق سياسي"، مستبعدة ان "يتم تجاهل الاتفاق الحكومي بين بغداد واربيل وتمرير الموازنة كما تم في مشروع الدين العام".

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