التطبيعية تعاقب لاعب الشرطة علاء مهاوي بالحرمان لثلاث مباريات بعد مراجعة حالة ضربه للاعب الصناعات فيديويا

2021/02/15 | 14:47 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الاثنين الموافق 15/2/2021، اجتماعا لمناقشة (تصوير الفيديو) من مباراة (الشرطة والصناعات الكهربائية) التي جرت يوم امس الاحد في ملعب الشعب الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من المرحلة الاولى . وبعد الاطلاع على المباراة المنقولة تلفزيونيا، وملاحظة اعتداء اللاعب علاء مهاوي من فريق الشرطة على اللاعب المنافس، واستخدام

