2021/02/15 | 14:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين، ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين، مع ارتفاع شهية المخاطرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار الأمريكي يتراجع أمام العملات الرئيسية لأدنى مستوى في أسبوعين) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار الأمريكي يتراجع أمام العملات الرئيسية لأدنى مستوى في أسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).