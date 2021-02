الهيئة التطبيعية تستعين بالاماراتي عبد الله حسن لتطوير مدربي المنتخبات الوطنية واندية الدوري الممتاز

2021/02/15 | 14:52 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ اتحاد الإمارات لكرة القدم تفعيل اتفاقية التعاون مع نظيره الاتحاد العراقي من خلال الاستعانة بالكوادر التدريبية الإماراتية في عمليةتدريب وتطوير مدربي أندية المحترفين والمنتخبات الوطنية العراقية وإعداد المناهج التدريبية لاعتمادها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لنيلاستقلالية التعليم الذاتي .وسيقوم عبدالله حسن مدير التدريب في اتحاد الإمارات لكرة القدم بوضع المناهج الخاصة بالدورات والورش

