2021/02/15 | 14:58 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، (15 شباط 2021)، ان اللجنة العليا علقت جميع الانشطة الرياضية لمواجهة فيروس كورونا.وقال البدر في تصريح للوكالة الرسمية ، ان “جميع الانشطة التي تتضمن تجمعات تؤجل في الوقت الحالي وتمنع حسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي صدرت بها اوامر تنفيذية من الامانة العامة لمجلس الوزراء من ضمنها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تعلق جميع الانشطة الرياضية وتشمل دوري الكرة الممتاز first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تعلق جميع الانشطة الرياضية وتشمل دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تعلق جميع الانشطة الرياضية وتشمل دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).