الامن النيابية تحدد موقع اكبر وكر داعشي في ديالى

2021/02/15 | 14:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

حدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، الاثنين، موقع اكبر وكر داعشي في ديالى.

وقال العزاوي لـ/ المعلومة/،ان” زور شيخ بابا في قاطع ريف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) اكبر وكر داعشي على مستوى ديالى ودفعت تضاريسه المعقدة الى جذب المزيد من الارهابين مؤكدا بان معدل الهجمات ضد قوات الجيش في نقاط المرابطة القريبة من الزور هي الاعلى في كل قواطع المحافظة دون استثناء”.

واضاف العزاوي،انه” جرى ابلاغ القيادات الامنية العليا بخطورة الوضع في زور شيخ بابا خاصة وان هناك نشاط واضع للقنص الليلي والنهاري وسقوط شهداء وجرحى في الاسابيع الاخيرة مؤكدا بان اي نزيف للدماء تتحمل وزره القيادات الامنية العليا لانها على دراية تامة بمجريات الاحداث وخطورتها منذ اشهر عدة حتى مع التصعيد الاخير تم ابلاغها بالمستجدات الميدانية”.

واشار الى ان” ديالى بحاجة ماسة لقوة تعزيز اضافية في قاطع زور شيخ بابا ومسك الفراغات واجراء عملية واسعة لانهاء خطر التنظيم في الزور وبقية المناطق التي ينشط بها لانهاء نزيف الدماء”.

وتعاني مناطق زور شيخ بابا في ديالى من تكرار الخروقات بسبب نشاط داعش الارهابي واستهدافه لنقاط الجيش”.انتهى 25 ف

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