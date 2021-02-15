2021/02/15 | 15:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يحبط تسللاً لداعش ويعالج عدة اهداف شمال شرقي ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/15 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط تسللاً لداعش ويعالج عدة اهداف شمال شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يحبط تسللاً لداعش ويعالج عدة اهداف شمال شرقي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).