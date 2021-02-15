معقابة مدافع الشرطة ثلاث مباريات

2021/02/15 | 15:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، معاقبة مدافع نادي الشرطة علاء مهاوي بالحرمان لثلاث مباريات.

وذكرت الهيئة في بيان أن “لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، عقدت اجتماعا لمناقشة (تصوير الفيديو) من مباراة (الشرطة والصناعات الكهربائية) التي جرت يوم امس الاحد في ملعب الشعب الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من المرحلة الاولى”.

واضافت “بعد الاطلاع على المباراة المنقولة تلفزيونيا، وملاحظة اعتداء اللاعب علاء مهاوي من فريق الشرطة على اللاعب المنافس، واستخدام القوة المفرطة والسلوك المشين، تقررَ معاقبة اللاعب بالحرمان لثلاث مباريات، وغرامة مالية قدرها مليونان دينار، استنادا الى المادة 50 /2/ انضباط، وبدلالة المادة 110 / 3 ، قرارا غير قابل للاستئناف”.

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