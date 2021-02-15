رئيس الجمهورية: دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة

2021/02/15 | 15:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين 15 شباط 2021 في قصر السلام ببغداد، السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية وثيقة، وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين.

وأكّد رئيس الجمهورية أن المجتمع الدولي ودول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات في الشرق الأوسط، لافتاً إلى ضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسورية، ودعم مسارات التعاون والتكامل بين بلدان المنطقة.

PUKmedia

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