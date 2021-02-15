الاقليم يسجل صفر حالة وفاة بكورونا

2021/02/15 | 15:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين، عن تسجيل 72 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، لافتة الى تسجل صفر حالة وفاة.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "355"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (6241 فحوصات جديدة)

• (2889) اربيل

• (547) السليمانية

• (2502) دهوك

• (12) حلبجة

• (245) كرميان

• (46) رابرين

•

2.



الاصابات: (72 اصابة جديدة)

• (30) اربيل

• (12) السليمانية

• (25) دهوك

• (0) حلبجة

• (5) كرميان

• (0) رابرين

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3.



الشفاء: (105 حالة شفاء جديدة)

• (53) اربيل

• (22) السليمانية

• (25) دهوك

• (0) حلبجة

• (5) كرميان

• (0) رابرين

•

4.



الوفيات: (0 حالة وفاة)

• (0) اربيل

• (0) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن "122" لأي حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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