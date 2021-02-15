العراق يعلن تسجيل أولى الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

2021/02/15 | 15:08 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات في الأيام الأخيرة (Getty)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أولى الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في البلاد، مؤكدا أنه تم تسجيل إصابات بين الأطفال أيضا.



وأوضح وزير الصحة العراقي حسن التميمي، في مؤتمر صحافي عقده ببغداد، أن السلالة الجديدة ظهرت في العراق، ووفرنا جميع الإمكانيات لمواجهة الجائحة".

وأكد أنه جرى تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا بين الأطفال، محذرا من أن الفرق الصحية ستنزل إلى الشوارع اعتبارا من يوم غد لفرض رقابة على إعادة القيود التي تم إقرارها لمواجهة تفشي الجائحة، معتبرا أن فرض حظر التجول الذي تقرر سيقلل من الإصابات، مطالبا العراقيين بالتزام منازلهم في الوقت الحالي.

وسجل العراق، في الأيام الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا بمعدل الإصابات تجاوز عتبة 2500 إصابة في اليوم الواحد، بعد أسابيع من التراجع الملحوظ في عدد الإصابات الذي يقترب من 700 ألف إصابة منذ ظهور الجائحة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار جديد للسلطات الصحية العراقية بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في البلاد، وذلك بعد يوم واحد من فرض قيود جديدة تضمنت حظر تجول جزئي في عموم مدن البلاد، والكامل يومي الجمعة والسبت، وإغلاق دور العبادة، وحظر التجمعات والمناسبات والأعراس ومجالس العزاء، وإعادة نظام التعليم عن بعد في عموم المدن العراقية.

وفرضت غرامات مالية على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة في الأماكن العامة قدرها 25 ألف دينار (18 دولارا).

وقال عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي جواد الموسوي إنّ السلالة الجديدة لفيروس كورونا وصلت إلى العراق، موضحا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الجميع توقع حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح أن جميع المؤشرات تؤكد دخول السلالة الجديدة، مشيرا إلى وجود توجه لفرض الإغلاق الشامل بنسبة 50% بعد الثامن من مارس/ آذار المقبل. ولفت إلى تبليغ جميع المؤسسات المعنية بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية، مبينا أن لقاحات كورونا ستتوفر بواقع 50 ألف جرعة نهاية الشهر الجاري.

وأكد عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي أنّ جميع اللقاحات التي ستصل إلى البلاد لا تغطي 10% من الحاجة الفعلية، موضحا أن شراء اللقاحات يحتاج إلى مبالغ طائلة وهي غير متوفرة.

وبين أن وزارة المالية لم توفر المبالغ المخصصة للقاحات، ولم تدعم وزارة الصحة بأي مبالغ لمواجهة الجائحة، مشيرا إلى وجود نقاشات مع وزارة الصحة من أجل استثناء الإعلاميين من حظر التجول.

وقال مسؤول في وزارة الصحة العراقية إن اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا يمثل مصدر قلق كبير للوزارة، في ظل عدم التزام أغلب العراقيين بالإجراءات الوقائية، مرجحا في حديث لـ "العربي الجديد" اتخاذ قرارات جديدة أكثر صرامة في حال استمر عدم الالتزام.

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