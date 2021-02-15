2021/02/15 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام

للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ان

القوات الامنية القت القبض على "عصابة

الموت" في محافظة البصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر"،

ان "عصابة الموت التي ارعبت اه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عصابة الموت" في قبضة القوات الامنية بالبصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عصابة الموت" في قبضة القوات الامنية بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).