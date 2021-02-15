رئيس الجمهورية وسياسيون يعزون بوفاة شاويس

2021/02/15 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت العديد من الشخصيات الحكومية والحزبية في بغداد وإقليم كردستان التعازي بوفاة السياسي روز نوري شاويس.

رئيس الجمهورية برهم صالح قال في بيان تعزية انه تلقى بأسف بالغ نبأ وفاة شاويس، واصافا الأخير تعزية بالسياسي المناضل.

من جهته وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الراحل بالمناضل الوطني قائلا انه أدى واجباته بأفضل شكل وعلى مدى سنوات حياته،.وفي ذات السياق نعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي السياسي الراحل قائلا انه تلقى نبأ وفاته بحزن بالغ.

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