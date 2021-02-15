تعرّف على اسعار الذهب في الأسواق المحلية ليوم الاثنين

تنشر "الاقتصاد نيوز"، قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (15 شباط 2021).
ففي أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 375.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 370.500 دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 350.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 345.000 دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 و 385 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 345 و360 الف دينار.
ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).
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