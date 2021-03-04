2021/02/15 | 15:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=10288

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة الاهلية للتأمين في يوم الخميس الموافق 2021/3/4) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة الاهلية للتأمين في يوم الخميس الموافق 2021/3/4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).