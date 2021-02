2021/02/15 | 15:31 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الاثنين الموافق 15/2/2021، اجتماعاً لمناقشة تقارير مشرفي المباريات، والنظر بالتجاوزات التي حصلت في المباريات.وتقررَ، خلال الاجتماع، اعتبار فريق نفط الوسط خاسرا أمام فريق الشرطة بنتيجة (0-5) ضمن دوري الصالات، وذلك بعد اطلاع اللجنة على تقرير المشرف وكل الأوراق الخاصة بالاعتراض، وقد تمت مفاتحة دائرة صحة النجف لبيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الانضباط تعد نفط الوسط خاسراً امام الشرطة 5-0 في دوري كرة الصالات بسبب مخالفته للوائح المسابقة first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الانضباط تعد نفط الوسط خاسراً امام الشرطة 5-0 في دوري كرة الصالات بسبب مخالفته للوائح المسابقة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الانضباط تعد نفط الوسط خاسراً امام الشرطة 5-0 في دوري كرة الصالات بسبب مخالفته للوائح المسابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).