اللجنة المؤقتة لادارة العمل الأولمبي تعقد إجتماعها الأول وتحدد الـ 26 من اذار المقبل موعداً لانتخابات المكتب التنفيذي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/إعلام اللجنة الأولمبية باشرت اللجنة المؤقتة لادارة العمل الأولمبي في العراق أعمالها بشكل رسمي بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بشارع فلسطين في العاصمة بغداد.وعقدت اللجنة المؤقتة إجتماعها الأول صباح اليوم برئاسة الدكتور اكرم نعيم عطوان وعضوية الدكتور قاسم محمد الخاقاني والدكتور آزاد حسن قادر، وبحضور السيد هيثم عبدالحميد الشمري عضو الارتباط مع الأولمبية الدولية

