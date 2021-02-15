الصحة تسجل 2798 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/15 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي لليوم الاثنين.

وبحسب الموقف الجديد فإن مختبرات الوزارة سجلت 2798 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 1119 حالة شفاء ووفاة 6 حالات.

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